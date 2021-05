The Sims 4: roadmap dell'estate 2021, ecco le novità attese

The Sims 4 non si ferma mai. Sono infatti in arrivo molteplici novità per il gioco di Electronic Arts. L'editore ha pubblicato la roadmap per l'estate 2021, legata ai mesi di maggio, giugno e luglio. Ecco le novità che possiamo attenderci.

L'estate 2021 di The Sims 4 includerà tre update di gioco base, un kit a tema cortile, un pacchetto "creativo" che includerà una nuova carriera, un'espansione "affascinante" che ci permetterà di "legare con la natura". Ci sarà un "Block party virtuale" a tema Pride e l'opportunità di "seguire una serie di eventi per i Sims durante l'estate."

Qui sotto potete vedere il tweet ufficiale dell'account The Sims, che ci chiede chi è pronto per un "Hot Sims Summer" (chiaro riferimento a "Hot girl summer").

Altri dettagli sulle novità in arrivo saranno svelati durante uno stream degli sviluppatori il 18 maggio 2021 alle 20:00, ora italiana. I giocatori sperano che i nuovi contenuti introducano in The Sims 4 attività di coltivazione. Come potete vedere nell'immagine, inoltre, si utilizza il termine "rock out" per riferirsi agli eventi estivi, quindi è possibile che si tratti di qualcosa di legato alla musica. Per scoprirlo, dobbiamo solo attendere fino a domani.

Uno dei contenuti è però già noto: kit Oasi in Giardino, in arrivo domani.