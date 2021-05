Pokémon Presents: un nuovo evento di presentazione all'inizio di giugno?

Si stanno moltiplicando le voci che vogliono un nuovo Pokémon Presents in arrivo nei prossimi giorni, per la precisione all'inizio di giugno 2021, anche se si tratta solo di voci di corridoio senza alcuna base verificabile, per il momento.

Non risultano particolari prove a sostegno di quest'idea di un nuovo Pokémon Presents in arrivo, ma è certo che ci sarebbe bisogno di nuove informazioni sulla serie, considerando che dopo l'annuncio di Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente, i remake della quarta generazione ambientata a Sinnoh, notizie precise sugli altri progetti non sono emerse.

In particolare, si attende con particolare impazienza qualche dettaglio su Pokemon Legends: Arceus, il nuovo titolo open world che dovrebbe rappresentare il prossimo grosso gioco della serie, destinato peraltro a introdurre delle novità di notevole interesse nella formula, trattandosi in effetti di una sorta di spin-off sullo stile dell'action RPG.

D'altra parte, siamo nel corso del 25esimo anniversario di Pokémon, dunque ulteriori novità potrebbero arrivare in questi mesi con una certa probabilità e la prossima mossa potrebbe essere un nuovo evento di presentazione. Piazzarlo ai primi di giugno, poco prima dell'E3 2021, potrebbe essere una mossa sensata, anche se viene da pensare che si tratti di un momento forse poco propizio rispetto a tutto il resto dell'estate.



In ogni caso, la notizia di un Pokémon Presents all'inizio di giugno proviene da alcuni presunti insider o leaker che godono di una certa fama nell'ambito della serie in questione, come Kelios e Samsus Hunter, per questo la faccenda viene presa in considerazione.



Entrambe le fonti sostengono che l'evento dovrebbe contenere notizie su Pokémon Unite, l'uscita di Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente e qualcosa su Pokemon Legends: Arceus, ma anche su aggiornamenti per titoli mobile come Pokémon Master e Pokémon Cafe Mix.