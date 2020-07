Call of Duty: Warzone, ecco la massima distanza che nessun cecchino può superare

In ogni Battle Royale che si rispetti c'è chi preferisce le armi efficaci sulla lunga distanza, e di certo quello di Activision ed Infinity Ward non fa eccezione. Anche Call of Duty: Warzone è pieno di cecchini, giocatori capaci di beccare i propri nemici da lontanissimo. Ma c'è un limite a tutto.

Ecco allora che possiamo svelarvi la massima distanza che nessun cecchino può superare, neppure su Call of Duty: Warzone, neppure se dotato di doti incredibili. Apprendiamo questi dati grazie ad alcuni esperimenti di un cecchino esperto, il giocatore DefendTheHouse, che ha voluto testare quanto a lungo possano viaggiare i colpi sulla mappa di Activision continuando ad infliggere danno; superato un certo punto, infatti, diventano inoffensivi, ed è così in ogni videogioco, del resto.

La massima distanza che il proiettile di un fucile da cecchino può coprire, su Call of Duty: Warzone, è di 2400 metri: quasi due kilometri e mezzo. Non un metro in più, non uno di meno: ed è esattamente la distanza che separa la diga dalla Prigione, come spiegato dal giocatore in questione. Chiaramente sono stati effettuati dei test in partita, con tutte le difficoltà del caso, legate a giocatori che si mettevano in mezzo ostacolando l'esperimento. Dopo aver testato il tutto con vari bersagli e con ogni singolo fucile da cecchino di Call of Duty: Warzone, è stato appurato che la massima distanza era di 2400 metri.

Questo è quanto; l'intera avventura è documentata dal video che vi proponiamo qui in calce all'articolo. Non dimenticate che la Stagione 5 di Call of Duty: Warzone è praticamente dietro l'angolo, con tutto il suo carico di novità.