GTA San Andreas: un video confronto mostra la bellezza del remake in Unreal Engine 4

Un video di GTA San Andreas mostra la bellezza del remake in Unreal Engine 4 sviluppato da alcuni fan. ArcadiaSquad ha fatto un incredibile lavoro per aggiornare la grafica, pur mantenendo inalterate le atmosfere del gioco. Il miglioramento è ancora più evidente se si confronta il remake con il gioco originale di Rockstar Games.

Vi avevamo già mostrato il remake in Unreal Engine 4 alcuni giorni fa, ma il confronto diretto con il gioco del 2004 è una cosa che mette in risalto il lavoro di ArcadiaSquad.

Un lavoro svolto col solo intento di creare filmati come quelli mostrati finora. Al momento, infatti, non si sa se lo studio stia ricostruendo l'intero gioco, solo alcune scene e soprattutto se abbia intenzione di pubblicare il suo lavoro una volta terminato. Una mossa pensata, molto probabilmente, per provare a sfuggire alle politiche molto stringenti che Take Two applica per proteggere le sue proprietà intellettuali.

Questo video, però, ci fa immaginare come sarebbe questo potenziale remake se Rockstar Games decidesse di rifare da capo il suo capolavoro del 2004. O, come il titolo del video un po' clickbait suggerisce, come potrebbe essere il gioco se portato sulle console di nuova generazione o su PC. Nonostante, ribadiamo, non esista nessun remake di GTA San Andreas per PC, PS5 e Xbox Series X, il video è comunque molto valido e vi raccomandiamo di vederlo.

Nel frattempo lo sviluppo di GTA Online procede: un grosso aggiornamento porta una nuova ambientazione.

Cosa ve ne pare di questo video di comparazione?