Lenovo aprirà un nuovo concept store a settembre in centro a Milano

Lenovo ha comunicato ufficialmente che aprirà un nuovo concept store a settembre in centro a Milano progettato per essere un ecosistema di innovazione digitale. Si tratta del primo concept store di Lenovo in Europa e si chiamerà Spazio Lenovo.

Spazio Lenovo è concepito come un ecosistema culturale dedicato all'innovazione digitale, un ambiente che combina la dimensione esperienziale con la possibilità di conoscere le nuove tendenze della tecnologia.

Oltre allo store con postazioni dedicate alla tecnologia smart, Spazio Lenovo includerà diverse aree per eventi, workshop, briefing e incontri di business, spazi dedicati ai partner di Lenovo, lounge e cafè, uno spazio di coworking.

Spazio Lenovo sarà un luogo dove vivere in prima persona l'esperienza offerta dalla tecnologia di Lenovo in un contesto vivace e stimolante che consentirà alle persone di informarsi sui nuovi trend, di scambiare idee, di imparare attraverso una piattaforma di formazione e partecipare ad eventi e talk, alla scoperta dei valori che definiscono il brand Lenovo.

"Spazio Lenovo dà vita alla visione Smarter Technology for All di Lenovo in un nuovo spazio fisico dove i visitatori possono entrare in contatto con la tecnologia e prendere visione di come l'IT può migliorare la vita delle persone e delle aziende, contribuendo a migliorare la società", dichiara Luca Rossi, Senior VP di Lenovo Group. "Siamo felici di aprire il primo Spazio Lenovo in Europa e di farlo a Milano. Più che mai, in questo momento di ripresa, le aziende sono chiamate a collaborare con le istituzioni e la società per instaurare un dialogo sulle nuove modalità di lavoro, apprendimento e interazione sociale, ed è nostra responsabilità contribuire a questo progresso. La tecnologia ha avuto un ruolo fondamentale nell'abilitare i lavoratori, gli studenti e il pubblico in generale a rimanere produttivi, a continuare nei loro percorsi didattici e a trovare nuove forme di intrattenimento e modi per rimanere in contatto con le proprie famiglie e amici durante l'emergenza. Guardando al futuro, il nostro obiettivo è che Spazio Lenovo diventi un punto di incontro dove le persone possono scoprire l'immenso potenziale della tecnologia nel sostenere lo smart living, smart working e lo smart learning".

Spazio Lenovo sarà la sede di un'offerta di eventi e attività culturali molto ampia, oltre che di una piattaforma formativa legata a diverse applicazioni della tecnologia che si rivolge a diversi pubblici, dalle famiglie agli studenti, fino a coinvolgere il mondo delle professioni e dell'impresa.

Maggiori dettagli su Spazio Lenovo e sulla data di apertura saranno comunicati in seguito.