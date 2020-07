Metroid: BossLogic vuole Brie Larson come Samus Aran, l'attrice ringrazia

Brie Larson non soltanto desidera un film dedicato a Metroid, ma vorrebbe interpretarne la protagonista, Samus Aran. Dall'eroina galattica di Marvel Studios alla cacciatrice di taglie, del resto, il passo è breve; si aggiunga a ciò l'immenso amore di Brie Larson per Nintendo, e il contesto è bello e servito. Ma ci sono novità: anche BossLogic si è schierato.

Dopo le iniziali e caute richieste di Brie Larson circa un film su Metroid con lei nei panni della protagonista, BossLogic ha realizzato un'immagine concept, una sorta di poster per un ipotetico film che naturalmente a conti fatti esiste solo nel regno della fantasia.