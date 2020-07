The Elder Scrolls: Blades: con la patch 1.8 le pozioni non occupano più spazio

Con la patch 1.8 di The Elder Scrolls: Blades Bethesda ha cambiato diversi elementi del suo gioco: per esempio le pozioni non occupano più spazio dell'inventario, sono state modificate alcune meccaniche della modalità Arena ed è stata ridotta la frequenza degli attacchi potenti portati dai nemici.

Nella nostra recensione di The Elder Scrolls: Blades per Nintendo Switch diciamo che "The Elder Scrolls: Blades è un dungeon crawler senza pretese, che parte da un bel sistema di progressione, declinato anche nelle meccaniche di ricostruzione e potenziamento della città, ma si perde nell'eccessiva semplicità di un gameplay limitato e ripetitivo durante le spedizioni, ovverosia il fulcro dell'esperienza."

Grazie a questo aggiornamento gli sviluppatori provano a migliorare questa esperienza, andando a modificare diversi aspetti del gameplay. Andiamo a scoprire quali:

Missioni evento:

Affrontate missioni a tempo limitato più volte alla settimana.

Sfidate i nemici unici di ogni evento. Per esempio, in "Le fiamme purificatrici" i nemici sono vulnerabili solo al fuoco, mentre in "Il bosco impenetrabile" i nemici si difendono con più grinta.

Ottenete sigilli completando le missioni Evento.

Spendete i sigilli in cambio di potenti oggetti nel negozio dei sigilli.

Completare ogni evento fino a 5 volte. Ogni fase è più difficile della precedente, ma offre più sigilli!

Negozio dei sigilli:

Gli oggetti arcani ottengono sempre uno o due incantamenti bonus.

Gli oggetti divini offrono il potere degli oggetti del drago ai giocatori di alto livello, con l'aspetto di oggetti precedenti, come ferro, cuoio e materiale daedrico.

I materiali bonus di scudi e armature divine sono forti come quelli di scaglie di drago.

Acquistate equipaggiamento temprato e incantato, tra cui oggetti divini e del drago.

Acquistate oro e materiale, come gemme dell'anima e opali Soffio di fuoco.

Niente rimane disponibile per sempre, ma tutto prima o poi ritorna. Tenete sempre d'occhio il negozio dei sigilli!

Miglioramenti:

Pozioni e veleni non occupano più spazio nell'inventario. È possibile accumularne fino a 50 per tipo.

In modalità Arena, la parata bassa ora azzera il timer della parata alta.

In modalità Arena, gli incantamenti per scudo non si attivano più quando un attacco viene parato in basso.

Ridotto il grado al quale la maggior parte dei nemici usa abilità di attacco potente.

Aggiunti nuovi mercenari, maghi goblin e negromanti di alto livello agli incarichi, nonché maghi goblin e negromanti di basso livello.

In stato Accecato, il nome dell'abilità usata dai nemici non è più visibile.

Aggiunto un pulsante al menu delle missioni nel menu principale.

Aprire il menu delle missioni ora porta direttamente alla sezione con contenuti più recenti o più importanti.

Nel menu delle missioni, aggiunto un collegamento rapido da ogni missione o incarico al menu del personaggio.

Aggiunta un'etichetta agli oggetti dell'inventario che fanno parte di una dotazione.

Inserito il messaggio "IMMUNE" al posto di "RESISTENZA" quando un nemico è immune al tipo di danno di un attacco.

Aggiunte sezioni di aiuto riguardanti Abisso, Arena e gilde.

Modifiche alle gemme dell'anima:

I nemici di alto livello forniscono gemme dell'anima supreme e gloriose invece di gemme trascendenti.

A livello giocatore elevato, gli oggetti distruttibili grandi (in rovina e di pietra) forniscono gemme dell'anima gloriose più spesso.

A livello giocatore elevato, le gemme dell'anima gloriose si trovano nell'Abisso più spesso, mentre gemme dell'anima trascendenti e materiali di alchimia/incantamento (sali del fuoco, favi, ecc.) si trovano con frequenza minore.

Rivista la progressione delle ricompense in gemme dell'anima nell'Arena ed estesa la gamma di livello giocatore entro la quale compaiono le gemme dell'anima gloriose.

Correzione dei bug: