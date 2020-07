Fortnite Capitolo 2, tre zone segrete da visitare prima della Stagione 4

Fortnite Capitolo 2 Stagione 3 ha offerto (e continua ad offrire ai giocatori) tanti luoghi inediti all'interno della mappa di gioco, benché quest'ultima nell'ultimo periodo sia stata quasi completamente sommersa dall'acqua. Ma le cose, ovviamente, cambieranno con l'inizio della Stagione 4, già verso la fine del mese dia agosto 2020. Ecco allora tre zone segrete da visitare, prima che sia troppo tardi (cioè prima che inizi la Stagione 4).

Stiamo facendo riferimento, com'è intuibile, a tre zone segrete che vanno visitate prima della fine della Stagione 3 di Fortnite e dell'inizio della Stagione 4: luoghi, cioè, che potrebbero scomparire per sempre quando il focus si Epic Games si sposterà su altri elementi di gioco. È anche molto probabile che voi non abbiate mai visto questi luoghi, uno dei quali sarà disponibile a breve; gli altri sono invece o ben nascosti o semplicemente difficili da notare, all'interno di una mappa così ricca di aree ben più note e vaste.

La prima zona segreta da visitare prima che sia troppo tardi è il vascello dei pirati di Fortnite: sorta di nave abbandonata ricchissima di loot e di bottino (tra casse, un airdrop, moltissime scatole di munizioni e barili di slurp); un dettaglio curioso di questa area, è che non è mai possibile trovarla nello stesso posto. Ad ogni partita la nave si sposta, e bisogna aguzzare la vista per individuarla.

La seconda zona segreta è la spiaggia del Coro Corallino, che tra l'altro vi permetterà di completare facilmente un paio di missioni in grado di fornire moltissimi punti esperienza. Vi riportiamo un'immagine qui di seguito, così che possiate subito capire se abbiate visitato già oppure no l'area in questione. È nascosta molto a nord nella mappa di gioco, oltre le Sabbie Sudate; essendo piccolo, l'atollo non è facilmente individuabile. Potreste utilizzare il mulinello gigantesco nei paraggi per raggiungerlo facilmente.

E infine, la terza zona segreta della mappa di gioco (che presumibilmente sparirà con il passaggio dalla Stagione 3 alla Stagione 4) è Atlantide. Questo nuovo luogo indicato è presente nei file di gioco, ma si potrà visitarlo solo quando l'acqua si abbasserà ancora: conoscevate la sua esistenza? Si tratta presumibilmente di una grande sorpresa da parte degli sviluppatori di Epic Games, per l'ultima parte della Stagione 3.