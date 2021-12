Call of Duty Warzone: ridotto il numero di giocatori per match per limitare le disconnessioni

Raven Software ha ridotto il numero massimo di giocatori per partita di Call of Duty: Warzone, passando da 150 a 140, per mitigare il problema delle disconnessioni durante i match del battle royale. Si tratta di una modifica fatta ai server di gioco, dunque non c'è bisogno di scaricare e installare alcun aggiornamento.

La novità non è stata annunciata sui soliti canali ufficiali di Call of Duty, ma bensì con una nota sulla piattaforma Trello con data 29 dicembre di Alexis Barth, community manager di Raven Software, dove si limita semplicemente a notificare il fatto che il numero di giocatori massimi per partita è stato ridotto su tutte le piattaforme per limitare le disconnessioni degli utenti.

Caldera, la nuova mappa di Call of Duty Warzone

Al momento non è chiaro se questa modifica è temporanea o permanente. Forse la misura è stata adottata dagli sviluppatori per via del numero crescente di giocatori che si stanno collegando ai server di gioco in questi giorni approfittando delle feste natalizie e dunque le cose potrebbero tornare alla normalità all'inizio del prossimo anno. In ogni caso, per saperne di più dovremo attendere novità ufficiali da Raven Software.

