Yomawari 3: trailer esteso con storia e gameplay per il nuovo horror di Nippon Ichi

Yomawari 3 proseguirà la particolare serie di avventure horror di Nippon Ichi, e si mostra in questo nuovo trailer esteso composto da sequenze narrative d'intermezzo e gameplay che mostra piuttosto bene le strane atmosfere in cui anche questo capitolo è immerso.

Il gioco è stato annunciato per PS4 e Nintendo Switch con un primo teaser trailer un paio di settimane fa, poi sono arrivate le prime immagini e dettagli qualche giorno dopo e adesso è il turno di un trailer un po' più esteso, sebbene ancora non chiarissimo visto che si tratta di materiale prettamente in giapponese e costruito con un montaggio piuttosto criptico.

Come i due capitoli precedenti, Yomawari 3 è un action adventure basato sull'esplorazione e caratterizzato da una particolare inquadratura isometrica dall'alto, che richiama creature e situazioni tratte dal folklore nipponico più inquietante, ma tutte filtrate da una visione quasi romantica e malinconica, più che horror.

La storia vede la protagonista risvegliarsi improvvisamente in un'oscura foresta ignota, senza ricordarsi come ci sia finita. Ricorda solo di essere andata sul tetto della scuola a vedere il tramonto, e il passaggio successivo è il suo risveglio in questa foresta. Esplorando questa, incontra una misteriosa figura senza forma che la avverte di aver ricevuto una forte maledizione e che deve ricordare qualcosa di importante entro la fine della notte per poter rompere questa maledizione.

Nel gioco dovremo dunque cercare di ricomporre i ricordi della protagonista nel corso della notte. La data di uscita è fissata per il 21 aprile 2022 in Giappone, in attesa di conoscere quale sia invece il lancio in occidente, dove comunque il gioco dovrebbe arrivare, visti anche i precedenti.