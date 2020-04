Call of Duty Warzone: lo youtuber Noel Miller vince usando un volante come controller

Call of Duty: Warzone sta attirando grande attenzione per quanto riguarda il multiplayer competitivo di massa, dunque si trattava solo di tempo prima di vedere le prime folli imprese di qualche streamer nel corso di qualche sessione di gioco, come questa del noto youtuber Noel Miller alle prese con il gioco utilizzando un volante.

Il bello è che Miller è riuscito anche a vincere utilizzando il volante al posto di un sistema di controllo più consono, sebbene il video pubblicato lo veda prevalere su uno scontro relativamente semplice, risolto con pochi colpi sparati a corto raggio con un avversario evidentemente non troppo temibile.

Tuttavia, è un video piuttosto spassoso soprattutto per la reazione dello stesso youtuber, che evidentemente non si aspettava di poter ottenere dei risultati con una configurazione di gioco di tale tipo. L'idea era infatti di fare una goliardata, invece si è ritrovato a vincere lo scontro diretto nel gulag e poter dunque rientrare in partita, con grasse risate d'accompagnamento.

La situazione è piuttosto ridicola anche perché utilizzando il volante, come sostiene lo stesso Miller, il giocatore si ritrova soltanto a poter fare lo strafe, in pratica, con una libertà di movimento ovviamente molto limitata dal sistema di controllo che è studiato per utilizzare ben altre periferiche. Pertanto, ritrovandosi a vincere lo scontro, la reazione è decisamente ilare.

Da notare, tuttavia, che il volante risulta opportunamente appropriato nel caso in cui ci si trovi a guidare un veicolo nella mappa di Call of Duty: Warzone, ovviamente. In un altro video, Miller si mostra particolarmente a proprio agio a guidare un SUV armato in giro per la mappa, facendo da autista anche ad altri giocatori con una certa soddisfazione.

Parlando di Call of Duty: Warzone, il gioco ha raggiunto oltre 50 milioni di giocatori, con tanto di ringraziamenti ufficiali da parte di Activision, mentre gli sviluppatori hanno ripristinato la modalità trio dopo le critiche ricevute.