Captain America 4: dettagli sul nuovo protagonista del film Marvel dal produttore

Captain America 4 è già in produzione presso Marvel Studios, anche se c'è ancora parecchio tempo prima di vederlo in forma completa, ma già alcuni dettagli sono emersi da un'intervista al produttore Nate Moore, il quale ha riferito qualcosa del nuovo protagonista e della storia del film.

Il tutto è collegato ovviamente al Marvel Cinematic Universe, dunque Captain America 4 comprende un cambiamento radicale nella serie, sintetizzato dalla scelta di un nuovo attore per il protagonista. Quanto segue può rappresentare spoiler , anche se si tratta di informazioni ancora molto vaghe, dunque chi vuole evitare anticipazioni è avvertito.

Abbiamo visto già la scorsa estate che è stato scelto il protagonista del nuovo film Marvel, ovvero Anthony Mackie nel ruolo di Sam Wilson, destinato a raccogliere ufficialmente lo scudo di Captain America come in base agli eventi narrati nella serie The Falcon and the Winter Soldier. Ovviamente si tratta di un personaggio molto diverso da Steve Rogers, cosa che determina un cambiamento radicale nello stile generale.

"Non è Steve Rogers e penso che sia una buona cosa", ha affermato Nate Moore al podcast di ComicBook. "Per quanto mi riguarda, questo nuovo Cap è come Rocky. Sarà un underdog in ogni situazione, non è un Super Soldato, non ha un centinaio di anni e non ha dietro gli Avengers. Cosa può succedere a questo tizio che all'improvviso dice al mondo Io sono il nuovo Captain America? Cosa succede poi? Penso che sia affascinante perché è un uomo normale. Ha ali e uno scudo ma è un tizio qualsiasi".

"Dunque lo metteremo sotto torchio e vedremo se si meriterà il ruolo, cosa succede quando è superato in quantità, forza e tutto il resto da nemici più potenti. Cosa rende qualcuno Captain America? Viene da pensare che non si tratta solo del fatto di essere un Super Soldato. E cercheremo di dimostrarlo con Mackie e Sam Wilson".

Insomma, è chiaro che Captain America 4 presenterà un super-eroe alquanto diverso da quello che siamo abituati a vedere utilizzare l'iconico scudo, in attesa di sapere qualcosa sull'uscita del nuovo film Marvel.