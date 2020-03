Catherine: Full Body annunciato per Nintendo Switch, arriva a luglio

Catherine: Full Body è stato annunciato in versione Nintendo Switch nel corso del Nintendo Direct Mini di oggi, dunque una conversione della nuova edizione migliorata e ampliata dell'originale è in arrivo e si è mostrata anche con un nuovo trailer.

Catherine: Full Body, già disponibile da tempo su PS4, era stato anche questo precedentemente classificato in Corea ed è dunque previsto uscire il 7 luglio 2020 su Nintendo Switch. Si tratta di "un avvincente puzzle di azione-avventura che presenta una storia matura su relazioni complesse e scelte difficili". La storia del gioco si concentra su Vincent, un ragazzo che si trova ad un bivio nella sua relazione: fare il passo successivo o lasciarsi tutto alle spalle.

Cedendo alla tentazione di una nuova storia d'amore, Vincent si ritrova intrappolato in un incubo ricorrente: in una fatiscente torre di blocchi, si ritrova a dover arrampicarsi per sopravvivere, risolvendo enigmi e puzzle basati sullo spostamento di blocchi, sull'evitare trappole e sullo scalare l'enorme struttura sospesa nel vuoto.

Caratteristiche chiave: