C'è un nuovo gioco gratis da parte di EA per gli utenti Game Pass e EA Play, solo per oggi

Electronic Arts continua con i regali dedicati agli utenti EA Play e Game Pass Ultimate, con un nuovo gioco gratis disponibile in queste ore e solo per oggi: si tratta, in questo caso, di Plants vs. Zombies: Garden Warfare 2 Deluxe Edition.

Anche in questo caso, nonostante il titolo di base faccia parte del catalogo di giochi scaricabili dagli abbonati a entrambi i servizi, la situazione è differente: quello proposto da EA è un vero e proprio regalo completo, ovvero se riscattato potrà essere scaricato e giocato a prescindere dalla presenza o meno dell'abbonamento attivo.

Ovvero, Plants vs. Zombies: Garden Warfare 2 Deluxe Edition entrerà a far parte della vostra libreria e non sarà legato alla sottoscrizione a EA Play o Game Pass Ultimate, così come è successo in precedenza con gli altri titoli offerti con questo sistema.