Naughty Dog è alla ricerca di nuovi sceneggiatori per Intergalactic: The Heretic Prophet

L' annuncio di lavoro pubblicato dal team riguarda proprio il nuovo gioco fantascientifico annunciato con un trailer ai TGA 2024 , dunque è chiaro che i lavori siano ancora totalmente in corso e il progetto probabilmente richiederà ancora un bel po' di tempo.

Questo non significa ovviamente che la parte narrativa di Intergalactic: The Heretic Prophet sia ancora un cantiere aperto, visto che si tratta di un elemento su cui, solitamente, Naughty Dog investe molte risorse ed è probabilmente già ben stabilità da Neil Druckmann e dai vertici del team, ma evidentemente c'è ancora bisogno di supporto su questo fronte.

Come abbiamo visto con la sorprendente presentazione ai The Game Awards 2024, il nuovo gioco di Naughty Dog è Intergalactic: The Heretic Prophet , sul quale sembra che il lavoro da fare sia ancora notevole però, considerando che il team è alla ricerca di autori che lavorino sulla storia .

Le mansioni richieste da Naughty Dog

"Naughty Dog offre una rara opportunità di entrare a far parte del nostro team di scrittura che lavora a Intergalactic: The Heretic Prophet!" Si legge nell'annuncio del team. "Questo ruolo si colloca all'intersezione tra i personaggi e la costruzione del mondo, creando storie che possono essere vissute sulla carta."



Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

"In questo ruolo, sarai responsabile dell'ideazione e della creazione di dialoghi, di una storia coinvolgente e di una narrazione ambientale che valorizzi le ambientazioni e i momenti di gioco", prosegue la descrizione del lavoro.

Tra le caratteristiche richieste al nuovo membro del team di scrittura c'è la collaborazione con il narrative director per creare "esperienze cinematografiche e di gameplay", lavorare con gli altri dipartimenti per "creare possibilità di narrazione ambientale" e "garantire una narrazione consistente nel mondo di gioco".

Si tratta poi di costruire dei dialoghi autentici e una lore convincente, oltre a saper lavorare sui feedback e collaborare, utilizzare eventuali fonti esterne e altro. Si tratta insomma di un annuncio piuttosto standard per uno sceneggiatore, con Naughty Dog che deve evidentemente ancora completare il team di scrittura.

Questo non significa necessariamente che Intergalactic: The Heretic Prophet sia ancora lontanissimo: considerando la probabile struttura aperta in stile open world, il team potrebbe dover procedere alla scrittura di quest secondarie e altri elementi oltre alla storia principale che potrebbe essere già stabilita, ma attendiamo eventuali altre informazioni al riguardo.

Per conoscere meglio Intergalactic: The Heretic Prophet, vi rimandiamo al nostro recente speciale in cui scopriamo la nuova esclusiva PS5 di Naughty Dog.