Google Chrome può cercare immagini e parole anche su iPhone, e aggiunge nuove funzioni per iOS

Nei prossimi mesi Google ha promesso ulteriori novità per Chrome su iOS, che potrebbero includere altre funzioni già presenti su Android o soluzioni esclusive per il sistema operativo di Apple. Ma vediamo nel dettaglio cosa c'è di nuovo con l'ultimo aggiornamento.

Le nuove funzioni di Google Chrome su iOS

Una delle novità più interessanti è l'integrazione avanzata di Google Lens. Ora è possibile combinare la ricerca visiva con quella testuale, permettendo di cercare un'immagine e specificare dettagli tramite parole chiave. Immaginate di voler trovare uno snowboard con un design particolare, ma di un colore specifico: con la nuova funzione di Chrome, basta caricare l'immagine dell'oggetto e aggiungere il colore desiderato nella ricerca. Questa funzionalità arriva in un momento in cui Apple ha lanciato la sua "Visual Intelligence" per iPhone 16 e 16 Pro, limitata però ai dispositivi più recenti.

Come funziona la ricerca tramite immagini e parole via Google Lens

Oltre a Google Lens, Chrome per iOS introduce la possibilità di salvare immagini e file, come PDF, direttamente su Google Drive e Google Foto. Questa opzione offre diversi vantaggi: consente di accedere ai file da qualsiasi dispositivo, libera spazio di archiviazione locale sull'iPhone e rappresenta un'alternativa per chi non utilizza iCloud o ha esaurito lo spazio gratuito offerto da Apple.

Chrome per iOS permette ora di salvare file e immagini direttamente su Google Drive

Tra le altre novità, troviamo "Shopping Insights", una funzione che segnala offerte vantaggiose sui prodotti cercati e permette di monitorare l'andamento dei prezzi. Per utilizzare questa funzionalità, è necessario sincronizzare la cronologia di navigazione con Google e attivare l'opzione "Migliora ricerche e navigazione", che invia a Google gli URL delle pagine visitate.

La funzionalità Shopping Insights per monitorare l'andamento dei prezzi

Infine, Chrome per iOS integra una mini-mappa che permette di visualizzare l'indirizzo di un luogo direttamente nella pagina web, senza dover aprire Google Maps in un'altra scheda o nell'app dedicata. Google Maps che ora può essere usata come app di navigazione predefinita anche su iPad.