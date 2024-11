La colonna sonora di Elden Ring: Shadow of the Erdtree ora è disponibile su Spotify e altri servizi musicali

Tramite un post pubblicato su X, Bandai Namco e gli sviluppatori di FromSoftware hanno annunciato che a partire da ora la colonna sonora di Elden Ring: Shadow of the Erdtree è disponibile per l'ascolto tramite Spotify, YouTube Music, Amazon Music e altri servizi musicali.

Si tratta di una playlist di due ore circa con musiche cupe, potenti e suggestive che catturano perfettamente l'intensità e l'epicità delle avventure dei Senzaluce nelle Terre delle Ombre. In totale sono disponibili 36 brani realizzati da Yuka Kitamura, Shoi Miyazaza, Tai Tomisawa, Soma Tanizaki e Tsukasa Saitoh.