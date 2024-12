ChromeOS introduce il reset di sicurezza per non far cancellare tutti i dati sul dispositivo

A differenza della funzione Powerwash, che esegue un ripristino totale alle impostazioni di fabbrica, Safety reset mantiene i dati locali, le app, i segnalibri e le password salvate , garantendo una maggiore continuità per gli utenti. Per accedere alla funzione, è possibile premere CTRL + Shift + Search + R, cercare termini come "Pop-up" o "Virus" nelle impostazioni, oppure navigare nel menu "Sicurezza e privacy" di ChromeOS.

Google ha lanciato l'aggiornamento ChromeOS M131 , portando con sé una nuova funzione chiamata Safety reset. Questa opzione consente agli utenti di ripristinare i Chromebook senza cancellare completamente i dati presenti sul dispositivo, offrendo una soluzione pratica per risolvere problemi legati a comportamenti insoliti, come pop-up sospetti o attività simili a virus.

Le notifiche visive sono disponibili nelle impostazioni di accessibilità , sotto la sezione Audio e didascalie, e mirano a rendere ChromeOS più inclusivo, migliorando l'esperienza per chi potrebbe non percepire facilmente segnali sonori o visivi standard.

Un approccio più flessibile alla sicurezza

La funzione Safety reset rappresenta un approccio più delicato e flessibile per risolvere problemi di sicurezza sui Chromebook. Rispetto al tradizionale Powerwash, offre un vantaggio significativo per gli utenti che vogliono risolvere malfunzionamenti senza dover reinstallare manualmente app o recuperare dati da backup. Google punta a migliorare l'esperienza utente mantenendo al centro la praticità e la sicurezza.

La schermata di Safety Reset.

Questa funzione è particolarmente utile in un'epoca in cui i dispositivi personali sono soggetti a minacce crescenti, come spam e tentativi di phishing. Safety reset semplifica il processo di recupero, riducendo i tempi di inattività e offrendo una soluzione rapida e accessibile anche per utenti meno esperti.