La Ciri di The Witcher 4 è interpretata da una nuova attrice: CD Projekt RED ha svelato chi è

In molti hanno notato dei cambiamenti nell'aspetto di Ciri, protagonista del primo trailer di presentazione di The Witcher 4, e CD Projekt RED ha effettivamente confermato che il personaggio è stato modificato, in quanto ora basato su una nuova attrice: si tratta di Ciara Berkeley, come svelato dal team di sviluppo.

Nonostante in precedenza il personaggio non fosse stato modellato più di tanto sull'aspetto della sua doppiatrice, che in The Witcher 3: Wild Hunt era Jo Wyatt, in questo caso sembra che CD Projekt RED abbia voluto cercare una certa somiglianza con l'attrice che interpreta Ciri, probabilmente anche per un maggiore utilizzo del motion capture in The Witcher 4.

In effetti, a guardare una foto della Berkeley, come quella visibile qui sotto, si nota una certa somiglianza nel volto della nuova Ciri, che appare piuttosto vicino a quello dell'attrice britannica in questione.