Classic Marathon di Bungie è ora disponibile su Steam ed è gratuito

Come già sappiamo, la community Aleph One sta lavorando per riportare l'originale trilogia di Marathon su Steam e ora Bungie ha annunciato che il primo capitolo è finalmente disponibile. Classic Marathon è disponibile su Steam in formato completamente gratuito.

La comunicazione è avvenuta tramite Twitter, dove Bungie ha scritto: "Oggi siamo entusiasti di annunciare che la comunità Aleph One porterà su Steam la trilogia originale di Marathon del 1994-1996, a partire da Marathon 1. Ringraziamo la comunità di Marathon per il suo supporto nel corso degli anni. Non ce la potremmo fare senza di voi."

Per il momento non è chiaro quando saranno disponibili i prossimi capitoli di Marathon su Steam. Ricordiamo anche che un nuovo capitolo di Marathon è in sviluppo presso Bungie, sebbene non sia esattamente chiaro a che punto si trovi e vi siano voci di potenziali problemi con il progetto.