Corsair presenta i nuovi SSD MP700 PRO SE per gamer e creator

Corsair è tra i produttori hardware più attivi sul mercato grazie ad una gamma di prodotti che toccano vari segmenti del mondo PC e che si rinnovano periodicamente con specifiche tecniche all'avanguardia. Le ultime novità dell'azienda americana sono rappresentate dagli SSD MP700 PRO SE , memorie compatibili con lo standard PCIe 5.0 in grado di raggiungere velocità quasi due volte superiori a quelle della passata generazione. Scopriamo tutti i dettagli.

Prestazioni per gamer e creator

Corsair MP700 PRO SE con dissipatore

I nuovi SSD MP700 PRO SE di Corsair sono compatibili con gli standard PCIe 5.0 x4 M.2 e grazie alle più recenti memorie flash NAND sono in grado di raggiungere velocità di lettura sequenziale fino a 14.000 MB/s e di scrittura sequenziale fino a 12.000 MB/s, raddoppiando quinti le prestazioni rispetto agli SSD PCIe 4.0.



Disponibile nella versione da 2 TB e da 4 TB, MP700 PRO SE è pronto quindi a supportate pienamente le ultime piattaforme basate su CPU Intel di 14a Gen e AMD Ryzen 7000, nonché le schede madri di ultima generazione, restando tuttavia compatibili con lo standard PCIe 4.0.

Corsair MP700 PRO SE adotta lo standard M.2 2280 e può quindi essere montato su un'ampia gamma di sistemi. Sebbene sia in grado di garantire buone prestazioni in ogni contesto, il nuovo SSD di Corsair è disponibile anche nella versione dotata di dissipatore attivo in grado di limitare i problemi dovuti al thermal throttling.