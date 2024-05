Star Wars: la serie TV Obi-Wan Kenobi è uno dei prodotti preferiti di George Lucas

George Lucas non è più una figura fondamentale per lo sviluppo del franchise di Star Wars, ma ovviamente non significa che non sia interessato alla saga che ha creato. Di tanto in tanto, pare, spunta su un set di Disney Plus o dice la propria sui vari progetti in sviluppo o pubblicati. Ad esempio, Lucas ha da poco svelato che gli è piaciuto veramente molto la serie di Obi-Wan Kenobi disponibile su Disney Plus.

In un'intervista rilasciata a Full of Sith, Pablo Hidalgo, membro del Lucasfilm Story Group, ha svelato che inizialmente il team di produzione era un po' preoccupato all'idea di andare a creare una storia che avrebbe avuto luogo tra due film di Lucas, ovvero La vendetta dei Sith e Una nuova speranza.

Hidalgo afferma che i fan per certo avevano già la propria idea di cosa fosse successo in quel periodo e quindi creare una storia nuova avrebbe forse infastidito alcuni. Il team ha quindi chiesto cosa Lucas ne pensava della questione e la risposta del creatore di Star wars è stata più che positiva.