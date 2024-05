Lightforge Games: il team di ex-Blizzard licenzia e blocca il 'rivoluzionario' Project ORCS

I licenziamenti nel mondo videoludico hanno piagato il 2023 e il 2024 non è da meno, anzi, sta prendendo ritmo per superare lo scorso anno. Vi abbiamo appena segnalato i licenziamenti presso CI Games (compagnia madre del team di Lords of the Fallen) e ora dobbiamo anche tirare in causa Lightforge Games, il team creato da ex-Blizzard ed ex-Epic Games. La compagnia sta licenziando il grosso della forza lavoro e mettendo in pausa il proprio gioco, Project O.R.C.S., che sarebbe stato il primo titolo del team.

Matt Schembari - CEO di Lightforce Games - ha scritto su LinkedIn: "Oggi abbiamo annunciato la sospensione dello sviluppo di Project ORCS e il licenziamento della maggior parte del personale alla fine del mese. Il team rimanente si riunirà per vedere quale potrebbe essere il futuro dello studio."

"Anche se oggi è un giorno triste per Lightforge, sono molto orgoglioso del lavoro che abbiamo svolto e del team che abbiamo costruito negli ultimi quattro anni. Abbiamo sempre saputo che si trattava di un progetto ambizioso, ma lo abbiamo portato avanti grazie alla passione comune per la narrazione collaborativa e alla volontà di fare qualcosa di diverso sia come progetto che come studio."

"Voglio ringraziare l'incredibile squadra che ha dedicato a questo progetto il suo tempo, la sua energia, le sue capacità, la sua esperienza e la sua passione. Siete tutti fonte di ispirazione e non vedo l'ora di vedere le vostre prossime iniziative. Vorrei anche ringraziare tutti coloro che ci hanno sostenuto, che ci hanno dato fiducia e che si sono uniti a noi in questo viaggio."

"Per tutti coloro che stanno assumendo, questa è una squadra molto speciale. A breve condivideremo un elenco di persone interessate, ma non esitate a contattarmi per ulteriori informazioni in qualsiasi momento."

"Per il momento, mi riservo di non fare alcuna retrospettiva mentre affrontiamo il processo nelle prossime settimane e ci riorganizziamo per trovare un futuro sostenibile per lo studio. Tuttavia, intendo condividere ciò che posso, nella speranza che raccontare la nostra storia possa aiutare i nostri amici di altri studi."

"Il viaggio continua - solo su una strada diversa - e vorrei ringraziare tutti coloro che ne hanno fatto parte finora. Con affetto a tutti."