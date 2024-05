CI Games licenzia 30 persone e aggiorna sul nuovo gioco degli autori di Lords of the Fallen

CI Games è noto in quanto compagnia madre di vari team, come Hexworks ovvero l'autore di Lords of the Fallen. I fan di questo gioco saranno felici di sapere che nessun dipendente di Hexworks è stato licenziato. Non è chiaro però esattamente da quali team sono state rimosse queste 30 persone.

Le dichiarazioni di CI Games

Nella dichiarazione rilasciata a GamesIndustry.biz, CI Games - sviluppatore ed editore - ha affermato che questa "serie finale e mirata di licenziamenti" interesserà circa 30 persone tra i suoi team di produzione e ha lo scopo di garantire "la massima efficienza nella realizzazione delle priorità strategiche future".

Come detto, l'azienda ha precisato che Hexworks, il team dietro Lords of the Fallen, non è stato toccato e che gli sviluppatori sono ancora al lavoro sul nuovo gioco noto per il momento semplicemente come "Project 3". Sappiamo solo che si tratta di un gioco di ruolo d'azione. Potrebbe essere un nuovo soulslike o un seguito di Lords of the Fallen?

Andando oltre Hexworks, è stato indicato che a Underdog Studio, il secondo sviluppatore interno di CI Games, è stato concesso un periodo di tempo più lungo per terminare una versione concettuale del suo nuovo gioco noto in questo caso come "Project Survive" (possiamo supporre sia un qualche tipo di gioco di sopravvivenza, ma difficile dire di più) prima che il gioco entri in piena produzione.

Tornando a parlare dei licenziati, un portavoce di CI Games ha detto: "Tutti i dipendenti interessati sono stati informati oggi di questa proposta e saranno pienamente supportati durante il processo nelle prossime settimane."

