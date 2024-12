La classifica inglese di questa settimana svela quali sono i giochi più gettonati per il Natale

Tanti giochi Nintendo nella top 10

Il resto della top 10 è praticamente quasi tutta dominata da esclusive Nintendo, dal sempreverde Mario Kart 8 Deluxe in quarta posizione, passando per Super Mario Party Jamboree in quinta e fino ad arrivare ad Animal Crossing: New Horizons in nona.

Alcuni dei tanti personaggi di Mario Kart 8 Deluxe

Astro Bot chiude la top 10, guadagnando due posizioni rispetto alla settimana precedente. Per il resto non ci sono stati stravolgimenti significativi, se non la versione retail di Black Myth Wukong che ha perso dieci posizioni, passando dal settimo al diciassettesimo posto.

Di seguito la classifica dei venti giochi più venduti nel Regno Unito la scorsa settimana: