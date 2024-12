Il controller BACKBONE One Mobile Gaming è in forte sconto su Amazon, perfetto per giocare su smartphone

Il controller BACKBONE One Mobile Gaming con USB-C (modello di seconda generazione, a tema PlaStation) è ora in promozione tramite Amazon Italia . Le offerte di oggi ci garantiscono infatti un sconto del 30% rispetto al prezzo consigliato tipico. Se siete interessati al prodotto, potete trovarlo tramite il box che vedete qui sotto, oppure tramite questo link . Della spedizione di questo prodotto si occupa Amazon, che segnala inoltre che non si tratta del prezzo più basso di sempre per la piattaforma (ma la differenza è di 0,99€ rispetto al minimo storico). Il prezzo consigliato secondo l'e-commerce è 119.99€.

Le caratteristiche del BACKBONE One Mobile Gaming

Questo controller dispone di presa USB-C, quindi è adatto per gli smartphone Android e gli ultimi modello di iPhone (15 e 16, per la precisione). Il BACKBONE One Mobile Gaming in questione è brandizzato PlayStation, ma ovviamente potete usarlo per qualsiasi tipo di servizio: il vantaggio del controller è che permette di giocare con i titoli nativamente riprodotti sullo smartphone così come tramite servizio di remote play o cloud gaming, di PlayStation, Xbox o Nvidia (e non solo).

Questo controller dispone di ricarica pass-through, jack per le cuffie da 3.5 mm, trigger analogici, stick analogici, pad direzionale e tutti i pulsanti necessari per i giochi pensati per console. Con l'acquisto ottenere anche il periodo di prova di Backbone+, una serie di vantaggi esclusivi (Backbone+ non è necessario per usare il controller).