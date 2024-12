No Rest for the Wicked vedrà l'arrivo di un importante annuncio, vediamo quando

Moon Studios ha rivelato che a gennaio arriverà un importante annuncio per No Rest for the Wicked e le comunicazioni relative agli aggiornamenti del gioco si faranno più frequenti, superata una fase complicata che probabilmente è coincisa con la chiusura di Private Division.

"Mentre il 2024 sta per concludersi, vogliamo ringraziarvi per esservi uniti al nostro viaggio con No Rest for the Wicked", si legge nel messaggio che il team di sviluppo ha pubblicato sui social. "Questo è stato un anno importante per tutti noi di Moon Studios."

"Il lancio di Wicked in accesso anticipato ad aprile è stato un inizio notevole. Abbiamo letto con attenzione i vostri commenti, apportando rapidamente hotfix, bilanciando, ottimizzando e aggiungendo miglioramenti quality of life al gioco."

"Con l'aggiornamento The Crucible abbiamo aggiunto una modalità roguelite completamente nuova, ponendo le basi per una maggiore rigiocabilità dei contenuti disponibili nell'accesso anticipato."

"Da allora abbiamo lavorato sodo su The Breach e sui prossimi aggiornamenti dei contenuti e delle funzionalità. Sappiamo di essere stati silenziosi: quest'anno sono successe molte cose per noi di Moon Studios, ma saremo in grado di condividere tutto questo molto presto!"

"Daremo il via al 2025 con un nuovo annuncio a gennaio e potrete aspettarvi comunicazioni più frequenti sui nostri canali ufficiali nel corso dell'anno. Grazie per essere rimasti con noi e per aver contribuito a trasformare No Rest for the Wicked in qualcosa di veramente speciale."