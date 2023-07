Classifica Steam, Baldur's Gate 3 primo tra i giochi, seguito da BattleBit Remastered

La classifica di Steam dell'11 – 18 luglio

Di seguito trovate la top 10 di Steam di questa classificata, stilata in base ai ricavi ed escludendo i giochi free-to-play:

Steam Deck Baldur's Gate 3 BattleBit Remastered Dave the Diver Call of Duty: Modern Warfare 2 Jagged Alliance 3 Grand Theft Auto V Elden Ring Rust Red Redemption 2

Come possiamo vedere Dave The Diver si piazza quarto e continua a macinare numeri di vendita molto positivi e tra l'altro il sorprendente gioco di ruolo indipendente di Mintrocket ha raggiunto proprio nei giorni scorsi quota 3 milioni di copie vendute. In sesta posizione troviamo una new entry, ovvero Jagged Alliance 3, lo sparatutto tattico a turni arrivato su Steam il 14 luglio.

Per il resto la classifica vede una serie di titoli sempreverdi, come Call of Duty: Modern Warfare 2, Red Dead Redemption 2 e GTA 5.