CoD Warzone, Twitch Rivals: Warzone Streamer Showdown mette in palio 250mila dollari

Il nuovo Twitch Rivals: Warzone Streamer Showdown di CoD Warzone mette in palio 250mila dollari tra tutti i partecipanti del torneo in singolo o di quello in team.

Le partite si giocheranno tra oggi e domani sul canale Twitch di Twitch Rivals: Warzone Streamer Showdown. Lo potete trovare a questo indirizzo.

Il montepremi totale in palio è di $250.000 per le squadre partecipanti. Alcuni dei nomi più grandi su Twitch si affronteranno in modalità Battle Royale in Call of Duty: Warzone, sia in Solitario che in modalità Trio con tornei dedicati ogni giorno per il Nord America, EMEA e Taiwan.

Nella giornata di oggi 25 marzo 2020 a partire dalle 17:00 si terrà il torneo in singolo, mentre domani giovedì 26 marzo alla stessa ora si terrà il torneo a squadre.

Nel frattempo Call of Duty: Warzone supera quota 30 milioni di giocatori, diventando uno dei giochi più di successo degli ultimi mesi.