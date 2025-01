Come sarà l'hardware di Nintendo Switch 2? In realtà è alquanto secondario

Prima o poi succederà. Prima o poi Nintendo svelerà la tanto chiacchierata Switch 2 . Se ne parla da tempo e suppongo che per molti l'attesa stia diventando sempre più difficile, ma in realtà non lo è per me.

Non mi importa come sarà Nintendo Switch 2

Se cerco dentro di me noto che l'idea di scoprire come sarà esattamente Nintendo Switch 2 non mi smuove nulla all'interno e il motivo è duplice. Prima di tutto, i leak - ai quali non dobbiamo credere fino in fondo ovviamente - disegnano i contorni di un prodotto certamente non rivoluzionario. Nintendo Switch 2 pare proprio quello che il nome lascia intendere, una nuova versione di una console che già possediamo.

Nintendo Switch rosa

In altre parole, non mi aspetto grandi rivoluzioni e di conseguenza non vedo per cosa dovrei eccitarmi. Certo, qualche novità tecnica vi sarà e magari Nintendo potrebbe a sorpresa tirare fuori una qualche idea originale in ambito hardware che introdurrà un nuovo modo di interagire con i videogiochi, ma devo ammettere che non ho mai sfruttato troppo le unicità di Switch.

Ad esempio, usando i Joy-Con separati è possibile agitarli per attivare alcune mosse, come far rotolare Mario in Super Mario Odyssey. Si tratta però di metodi di controllo extra che tendo a non utilizzare, spesso semplicemente perché preferisco affidarmi a un sistema di controllo più classico e con i controller connessi per una presa migliore. La comodità e la semplicità spesso vincono, con me, sulle particolarità.

Questo poi ci fa collegare al secondo fattore. Nei videogiochi di Nintendo, di hardware in hardware, vi sono spesso stati metodi di controllo aggiuntivi o funzionalità particolari, ma alla fine non è quello che li rende immortali: per fortuna, aggiungerei anche. Se pensate al passato e alle grandi opere di Nintendo, ancora oggi vi sono tanti titoli che sono più che godibili, perché hanno un design e un gameplay che non perde smalto anche dopo decenni. Lo stesso sarà, a mio parere, con i giochi di questa generazione e anche della prossima. Poco conta se Nintendo Switch 2 permetterà di far rotolare Super Mario in modo nuovo, perché ciò che veramente adorerò sarà il gioco in sé e per sé.

Aggiungiamoci poi che Nintendo ci ha abituati a non ragionare troppo in termini di prestazioni e livello di dettaglio e, in tutta onestà, mi viene da dire che accetterei tranquillamente di giocare per tanti altri anni sull'attuale Switch senza problemi, perché poco mi importa di vedere Super Mario Odyssey 2 con una qualità grafica superiore. Mi importa che sia divertente e la console non ha grande influenza sul grado di divertimento. Un hardware più potente permette di supportare più giochi di terze parti che devono arrivare anche su PS5 e Xbox Series X, ma in questo caso poco mi importa perché possiedo tutte le piattaforme e le console Nintendo non saranno mai la mia console per i multipiattaforma.

Nintendo Switch 2 mi convincerà all'acquisto prima o poi, lo so già, ma lo farà solo perché proporrà qualche gioco in esclusiva totale a cui non saprò resistere. Perciò sì, non mi interessa quasi per nulla come sarà Nintendo Switch 2, ma non vedo l'ora di scoprire in che modo Nintendo mi farà divertire con i suoi giochi first-party.