Il nuovo trailer di Tomb Raider IV-VI Remastered è dedicato ai boss

I boss

Andando nello specifico, i boss mostrati nel trailer sono: La guardia di Cleopatra in Tomb Raider: The Last Revelation; Set in Tomb Raider: The Last Revelation; Brother Obscura in Tomb Raider: The Angel of Darkness; La testa meccanica di Tomb Raider: Chronicles e il Cavaliere meccanico di Tomb Raider: The Last Revelation.

Leggiamo anche dei brevi profili dei tre giochi inclusi nella raccolta:

Tomb Raider: The Last Revelation: dopo aver scoperto la tomba perduta del dio egizio Seth, Lara Croft lo libera involontariamente dalle sue catene e compie così un'antica profezia in grado di far sprofondare l'intera umanità nell'oscurità.

Tomb Raider: Chronicles: in seguito agli eventi di The Last Revelation, Lara Croft è rimasta sepolta in una tomba egizia e viene data per morta. Alla sua commemorazione, le persone a lei più care riportano alla luce dei segreti sul suo passato.

Tomb Raider: The Angel of Darkness: accusata di omicidio, Lara diventa una fuggitiva il cui obiettivo è quello di smascherare una minacciosa cospirazione che coinvolge degli esperimenti alchemici e la ricerca di antichi artefatti.

Per il resto vi ricordiamo che Tomb Raider IV-VI Remastered uscirà il 14 febbraio 2024 su PC, Xbox One, Xbox Series X e S, PlayStation 4, Nintendo Switch e PlayStation 5. Si tratta della seconda raccolta che rimasterizza i classici della serie, con la prima che si è rivelata un successo, quella che ha reso grande il nome di Lara Croft, prima dei vari reboot.