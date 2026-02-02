Console PS5 in offerta su AliExpress per un periodo limitato: risparmia con i nostri codici

PS5 in offerta

Si tratta in questo caso delle nuove offerte di AliExpress, disponibili fino al 7 febbraio e fino a esaurimento scorte. Ogni codice può essere utilizzato una sola volta per utente e si applica a tutti gli ordini spediti in Italia. Inoltre, i codici non possono essere utilizzati in combinazione con altre promozioni e hanno un importo massimo di riscatto e possono esaurirsi. Ricordiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni, quindi aumentare o diminuire nel corso delle ore.

PS5

Specifichiamo che il modello Digital, a differenza di quello tradizionale, non ha il lettore di dischi, quindi permette l'acquisto dei giochi esclusivamente in formato digitale. I tempi di caricamento di queste console sono estremamente ridotti, permettendoti di giocare in modo fluido. Inoltre, all'interno troviamo un processore AMD Zen 2 a 8 core, abbinato alla GPU AMD RDNA 2 "Oberon", per una grafica particolarmente immersiva.