Console PS5 in offerta su AliExpress per un periodo limitato: risparmia con i nostri codici

Tra le offerte AliExpress troviamo diverse console PS5. Con i seguenti codici potrai risparmiare ulteriormente.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   02/02/2026
Su AliExpress sono disponibili le console PS5 a prezzi scontati. La console PS5 Slim da 1 TB con lettore può essere acquistata a questo link, e con il codice ITCD55 potrai risparmiare fino a 55 €.

La versione Digital da 825 GB, invece, può essere acquistata a questo link. Con il codice ITCD40 potrai risparmiare 40 €.

Si tratta in questo caso delle nuove offerte di AliExpress, disponibili fino al 7 febbraio e fino a esaurimento scorte. Ogni codice può essere utilizzato una sola volta per utente e si applica a tutti gli ordini spediti in Italia. Inoltre, i codici non possono essere utilizzati in combinazione con altre promozioni e hanno un importo massimo di riscatto e possono esaurirsi. Ricordiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni, quindi aumentare o diminuire nel corso delle ore.

Specifichiamo che il modello Digital, a differenza di quello tradizionale, non ha il lettore di dischi, quindi permette l'acquisto dei giochi esclusivamente in formato digitale. I tempi di caricamento di queste console sono estremamente ridotti, permettendoti di giocare in modo fluido. Inoltre, all'interno troviamo un processore AMD Zen 2 a 8 core, abbinato alla GPU AMD RDNA 2 "Oberon", per una grafica particolarmente immersiva.

Questo articolo include un link con affiliazione che potrebbe fruttare una commissione a Multiplayer.it.
