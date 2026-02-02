Vagonata di Nintendo Switch 2 in promozione su AliExpress: con Mario Kart World e con Leggende Pokémon Z-A

Su AliExpress, oggi, sono presenti e disponibili diverse promozioni su tre edizioni e versioni di Nintendo Switch 2. Tramite l'applicazione di alcuni coupon sarà possibile ottenere degli sconti. Scopriamo insieme tutti i dettagli delle offerte:
- Switch 2 con Mario Kart: 40€ di sconto con il coupon ITCD40 , prezzo finale di 413,72€.
- Switch 2 con Mario Kart: 55€ di sconto con il coupon ITCD55, prezzo finale di 423,36€.
- Switch 2 con Leggende Pokémon Z-A: 55€ di sconto con il coupon ITCD55, prezzo finale di 413,85€
Nintendo Switch 2 è una console ibrida con processore e GPU Nvidia, supporta ray tracing e DLSS e offre prestazioni fino a 10 volte superiori al modello precedente. Ha schermo LCD da 7,9" HDR10 con VRR, 1080p a 120 fps in portatile e fino a 4K a 60 fps in TV.
Ulteriori dettagli sui giochi
Leggende Pokémon: Z-A è ambientato a Luminopoli, nella regione di Kalos, in ristrutturazione da Q-asar Inc. Il giocatore entra nel Team MZ, affronta il torneo Royale Z-A e indaga sul fenomeno Ferox. Il gioco introduce combattimenti in tempo reale con movimento e schivate. Per scoprire di più dai un'occhiata alla nostra recensione.
Mario Kart World si presenta con oltre 40 personaggi e varianti a tema, fino a 24 piloti per gara. Le piste sono open world e permettono di correre fuori tracciato. Introduce nuove meccaniche come salto caricato, corsa sui muri e riavvolgimento del tempo in single player. Qui la nostra recensione.