Vagonata di Nintendo Switch 2 in promozione su AliExpress: con Mario Kart World e con Leggende Pokémon Z-A

Su AliExpress, oggi, sono presenti e disponibili diverse promozioni su tre edizioni e versioni di Nintendo Switch 2. Tramite l'applicazione di alcuni coupon sarà possibile ottenere degli sconti. Scopriamo insieme tutti i dettagli delle offerte:

Nintendo Switch 2 è una console ibrida con processore e GPU Nvidia, supporta ray tracing e DLSS e offre prestazioni fino a 10 volte superiori al modello precedente. Ha schermo LCD da 7,9" HDR10 con VRR, 1080p a 120 fps in portatile e fino a 4K a 60 fps in TV.