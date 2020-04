Coronavirus, i Dalek del Doctor Who usati per dire alla popolazione di stare in casa in UK

La polizia di un villaggio del Regno Unito ha trovato un modo davvero originale per dire alla popolazione di stare in casa per evitare la diffusione del coronavirus: i Dalek del Doctor Who, noti per voler sterminare tutti gli altri esseri viventi dell'universo.

Come potete vedere nel filmato allegato al post Reddit in fondo alla notizia, uno degli alieni assassini della serie Doctor Who gira per le strade di Sandford, nel Somerset, dicendo alla popolazione di stare chiusa in casa. In effetti chi si ribellerebbe all'ordine di un Dalek? Giusto il dottore.

Quella del Doctor Who è una serie storica della televisione inglese, iniziata nel 1963 e, dopo uno stop di qualche anno, ripresa nel 2005. Esistono anche diversi videogiochi dedicati al Dottore, come il poco conosciuto Dalek Attack o Doctor Who: Destiny of the Doctors. Il più antico è Doctor Who: The First Adventure per BBC Micro che risale al 1983, mentre tra i più recenti spiccano Doctor Who: The Eternity Clock, uscito su console e PC, e il gioco mobile Doctor Who: Legacy.