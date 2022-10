Il Cortocircuito di oggi, 26 ottobre, ci parla delle Hawaii, Fallout, metaversi e non solo

Il Cortocircuito di Multiplayer.it torna oggi, 26 ottobre 2022, con una puntata densa di argomenti interessanti. A condurre ci saranno come sempre Pierpaolo, Francesco e Alessio, ma insieme a loro vi sarà anche il nostro Vincenzo Lettera. Si parlerà della Hawaii, di Fallout, del Metaverso e non solo. L'orario è le 16:00, su Twitch.

Precisamente, Vincenzo ci parlerà della sua esperienza alle Hawaii per la nostra prova di Sonic Frontiers (che avete certamente già letto a questo indirizzo). Cambieremo poi ambientazione passando a Fallout, discutendo sia della serie TV che dell'update per PS5, Xbox Series X|S e PC del quarto capitolo.

Uscendo dai videogiochi in senso stretto, si parlerà del metaverso, sia in termini generici che per quanto riguarda l'ultima proposta di Will Wright, creatore delle saghe Sims. Alle 17:00, invece, potremo parlare di The Callisto Protocol (ma anche un po' di Dead Space Remake) visto che scade l'embargo sul gioco e il nostro Francesco potrà dirci cosa ne pensa.

The Callisto Protocol ci spaventerà con i suoi mostri

Non dimenticate che ci sarà spazio anche per le vostre domande e per i vostri messaggi, che potete inviare in forma scritta od orale, iscrivendovi al nostro gruppo Telegram. Ne trasmetteremo il più possibile in diretta!

Potrete seguire lo streaming all'interno di questa notizia, nel box dedicato o direttamente sul nostro canale Twitch, utilizzando eventualmente l'app ufficiale su iOS e Android. Registratevi per ricevere le notifiche!