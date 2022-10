PS Plus: le date di rimozione dei giochi sono ricomparse sullo Store, ma non si sa cosa è successo

Come vi avevamo già raccontato, un paio di giorni fa si era notato che sul PlayStation Store non erano più indicate le date di rimozione dei giochi presenti su PS Plus. Questo significava che i giocatori non sapevano quanto tempo avevano per giocare opere incluse su Extra e Premium: era un problema per molti. Ora, però, scopriamo che le date sono riapparse senza alcun tipo di commento da parte di Sony.

Pushsquare.com ha segnalato la cosa, mostrando due immagini del PS Store dedicate alla pagina prodotto di GTA Vice City. In una non si vede la data, mentre nell'altra è ricomparsa la fine dell'offerta, fissata per il 21 febbraio 2023.

Non è chiaro per il momento il motivo della scomparsa della data di rimozione dei giochi da PS Plus. Potrebbe essere stato solo un problema tecnico, oppure Sony potrebbe aver voluto vedere la reazione dei giocatori di fronte a questa novità senza annunciarla e ora potrebbe essere tornata sui propri passi. Si tratta però solo di speculazioni.

Viene inoltre indicato che Rez Infinite non è più presente nella lista dei giochi che saranno presto rimossi da PS Plus. Non sappiamo se questo significhi che il gioco rimarrà più tempo sul catalogo oppure se molto semplicemente fin dall'inizio il gioco fosse stato inserito in tale sezione dello Store per errore.

Purtroppo non abbiamo chiare informazioni sulla questione. Dovremo vedere se Sony vorrà spiegare cosa sta accadendo. Ricordiamo infine che sono spuntati online dei leak dedicati ai giochi del PS Plus essential di novembre 2022.