Crime Boss: Rockay City, un video gameplay per lo sparatutto con star di Hollywood

505 Games e gli sviluppatori di Ingame Studios hanno pubblicato oggi un video gameplay di Crime Boss: Rockay City, lo sparatutto in prima persona cooperativo che vanta nel suo cast alcuni degli attori più famosi negli anni novanta. Il video, intitolato "Lost Candy" è il primo di una serie di episodi che ci accompagneranno da qui al lancio del gioco, fissato per il 28 marzo 2023 su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Il filmato si apre con alcune sequenze con protagonisti l'aspirane boss del crimine organizzato Travis Baker (Michael Madsen) e l'affascinante Casey (Kim Basinger) alle prese con un affare legato a un carico di "caramelle".

Purtroppo le cose non vanno per il verso giusto, e il carico viene intercettato da una banda rivale. A questo punto si passa al gameplay vero e proprio, con un gruppo di giocatori che si getta a capofitto in uno scontro a fuoco per mettere al sicuro la preziosa merce.

Se volete saperne di più su Crime Boss: Rockay City vi suggeriamo di leggere il nostro speciale dove abbiamo riassunto tutte le informazioni su questo peculiare sparatutto multiplayer PvE con le star di Hollywood, tra cui Chuck Norris, Danni Trejo, Michael Rooker e Vanilla Ice.