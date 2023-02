Eternights è stato rimandato, ma c'è un nuovo trailer per il dating sim d'azione

Tramite il PS Blog, Studio Sai ha annunciato che Eternights non arriverà a inizio 2023 come previsto, ma sarà pubblicato in estate. Il motivo è legato alla volontà del team di rifinire tutte le componenti di gioco e proporre al pubblico un videogame migliore. È stato anche pubblicato un nuovo trailer, che potete vedere poco sotto.

Eternights è un misto tra un gioco d'azione e un dating sim nel quale i giocatori esplorano un mondo post-apocalittico denso di pericoli, amore e avventure. Ci saranno varie storie d'amore da esplorare, nel mentre si combatte e scopre il mondo di gioco.

"Dall'annuncio di giugno 2022, abbiamo apportato una pletora di aggiornamenti a Eternights, ma purtroppo non possiamo citarli tutti perché l'elenco è piuttosto ampio. L'aspetto più importante su cui ci siamo concentrati è stato il miglioramento del ritmo di gioco e dell'immersione complessiva, in modo che i giocatori possano davvero perdersi nei personaggi e nella storia del videogame. Vogliamo che le persone si sentano come se vivessero nel mondo di Eternights e vivessero la storia in prima persona."

Per raggiungere tali obiettivi, il team ha migliorato l'interfaccia utente, rendendola più intuitiva. Inoltre, è stata riporta grande cura verso il calendario in-game e la segnalazione delle scadenze. Eternights si basa infatti sulla gestione del tempo e ogni nostra azione dovrà essere svolta entro una certa data. I miglioramenti a questa parte dell'interfaccia dovrebbero migliorare il livello di tensione del giocatore.

"Eternights è caratterizzato da un sistema di combattimento in tempo reale e frenetico, con una varietà di opzioni quali attacchi elementali, schivate perfette, parate, abilità speciali e abilità di combattimento dei Confidant, che possono risultare troppo impegnative per molti giocatori. Per questo il team si è impegnato a fondo per migliorare l'interfaccia utente durante i combattimenti e renderla più fluida e intuitiva, permettendo ai giocatori di concentrarsi maggiormente sulla narrazione e sulla storia del gioco."

"Abbiamo anche apportato aggiornamenti significativi all'ambiente e al level design di Eternights per fornire ai giocatori più motivi per esplorare i dungeon. Il mondo di gioco è dettagliato e vario, con nuove aree da scoprire, nemici da sconfiggere e sfide da superare. Il design dei livelli è stato realizzato per creare un senso di scoperta e di avventura, incoraggiando i giocatori a esplorare ulteriormente il mondo di gioco."

Gli autori continuano spiegando di aver migliorato anche i personaggi, la storia principale, il sistema di combattimento e i minigiochi. Il risultato finale è un gioco di qualità migliore. Sono anche stati aggiunge le voci in giapponese e coreano.

Eternights arriverà su PC, PlayStation 4 e PlayStation 5. Potete vedere il trailer di annuncio qui.