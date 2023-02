Pacific Drive: un nuovo gameplay trailer per il survival per PS5 e PC

Ironwood Studios ha pubblicato un nuovo gameplay trailer di Pacific Drive, il "driving survival" in prima persona attualmente in sviluppo per PS5 e PC con il lancio previsto nel corso del 2023. Potrete visualizzare il filmato nel player all'interno di questa notizia.

Pacific Drive è un survival in cui la sopravvivenza del protagonista è strettamente legata alla sua vettura, dato che è la principale risorsa per spostarsi nel mondo di gioco e difendersi dai pericoli della Zona di esclusione olimpica, un'area nel Pacifico nordoccidentale sigillata dagli Stati Uniti con alte mura in pietra, ricca di radiazioni, orrori sovrannaturali e dove si verificano collassi ambientali. Nel filmato vediamo ad esempio come sarà possibile riparare nonché modificare con attrezzatura di fortuna la nostra station wagon, per renderla più resistente ai pericoli che dovremo affrontare nel gioco.

Giusto oggi abbiamo pubblicato sulle nostre pagine l'anteprima di Pacific Drive, in cui Lorenzo Mancosu afferma:

"Pacific Drive è senza dubbio una delle produzioni più originali incontrate in questa generazione. Il team di Ironwood Studios è colmo di talenti, di certo non manca di audacia, ma è ancora troppo presto per sbilanciarsi riguardo l'inedita formula a base di sopravvivenza su una station-wagon scalcinata. Le premesse sono buone, l'idea è interessante, l'ambientazione del nord ovest pacifico sembra pregna di mistero, almeno quanto la città di Hawkins che sta al centro della vicenda di Stranger Things. Tuttavia è difficile farsi un'idea del feeling con il pad alla mano, e soprattutto della struttura complessiva dell'opera al di là delle brevi incursioni nella Zona di Esclusione. Cionondimeno, al netto di un comparto tecnico ancora indietro per un titolo solo next gen - è un'opera da tenere sotto strettissima osservazione nel corso di questo ricco 2023."