Cuffie e auricolari Sony in super sconto su AliExpress: approfitta di questi codici per spendere pochissimo

Su AliExpress sono disponibili le cuffie wireless targate Sony a prezzi molto interessanti. I modelli proposti sono differenti, quindi li riepiloghiamo di seguito con una serie di codici che ti permetteranno di risparmiare ulteriormente.
Prima di spiegarti tutto nel dettaglio, specifichiamo che queste offerte sono per i Single Day dall'11 al 19 novembre. Oltre ai codici sconto che inseriremo di seguito, è previsto anche uno sconto aggiuntivo PayPal così strutturato:
- 9 € di sconto con acquisto minimo di 80 €
- 18 € di sconto con acquisto minimo di 150 €
Questo tipo di sconto vale solo l'11 e il 17 novembre. Come sempre, inoltre, prezzi indicati sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni. Ti ricordiamo che ogni codice può essere utilizzato una sola volta per utente e si applica a tutti gli ordini spediti in Italia.
Le cuffie in sconto
Partiamo dagli auricolari WF-1000XM5, disponibili a 162,93 €. Con il codice SDMULTI12 potrai risparmiare ulteriormente (prova il codice IT12, se il primo non dovesse funzionare). Se sei interessato, puoi acquistare il prodotto tramite questo link.
Troviamo, inoltre, le cuffie WH-1000XM5 con cancellazione del rumore a 208,82€. Utilizza il codice SDMULTI12 (oppure IT12) per risparmiare altri 20 €. Puoi acquistare le cuffie direttamente tramite questo link.
Infine, puoi acquistare le cuffie WH-1000XM6 a partire da 332,84€. In questo caso sono disponibili due colorazioni diverse. Ricorda di utilizzare i codici SDMULTI40 oppure IT40 per risparmiare altri 40 €. Le cuffie sono disponibili direttamente tramite questo link.