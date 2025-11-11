Cuffie e auricolari Sony in super sconto su AliExpress: approfitta di questi codici per spendere pochissimo

Su AliExpress sono disponibili le cuffie wireless targate Sony a prezzi molto interessanti. I modelli proposti sono differenti, quindi li riepiloghiamo di seguito con una serie di codici che ti permetteranno di risparmiare ulteriormente.

Prima di spiegarti tutto nel dettaglio, specifichiamo che queste offerte sono per i Single Day dall'11 al 19 novembre. Oltre ai codici sconto che inseriremo di seguito, è previsto anche uno sconto aggiuntivo PayPal così strutturato:

9 € di sconto con acquisto minimo di 80 €

con acquisto minimo di 80 € 18 € di sconto con acquisto minimo di 150 €

Questo tipo di sconto vale solo l'11 e il 17 novembre. Come sempre, inoltre, prezzi indicati sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni. Ti ricordiamo che ogni codice può essere utilizzato una sola volta per utente e si applica a tutti gli ordini spediti in Italia.