Sfrutta la promo AliExpress pre-Black Friday e risparmia sull'acquisto del Meta Quest 3S ad un ottimo prezzo

Su AliExpress, oggi, in occasione del Single Day, è disponibile una tornata di sconti molto interessanti che coinvolge anche il Meta Quest 3S: grazie al coupon SDMULTI40 è possibile risparmiare 40€ (o in alternativa IT40) per un prezzo finale d'acquisto di 245,41€. Acquistando tramite PayPal sarà possibile avere ulteriori 18€ di sconto. Accedi all'offerta direttamente tramite questo link.
Il Meta Quest 3S rappresenta l'evoluzione della realtà mista, offrendo un'esperienza immersiva che unisce mondo reale e digitale in modo naturale. Con questo visore, puoi trasformare ogni stanza in un ambiente interattivo, dove oggetti virtuali si fondono perfettamente con lo spazio fisico, in alternativa puoi passare direttamente alla realtà virtuale.
Ulteriori dettagli sul Meta Quest 3S
Grazie alla sua potenza, basata su Qualcomm Snapdragon XR2 Gen 2, il Quest 3S offre prestazioni grafiche doppie rispetto al Quest 2, garantendo immagini più fluide e dettagliate. Perfetto per l'intrattenimento, permette di creare un cinema personale oscurando lo spazio circostante e proiettando i contenuti su uno schermo virtuale gigante dai colori vividi.
È compatibile con cuffie USB-C o con modelli da 3,5 mm tramite adattatore. Il multitasking permette di aprire più app contemporaneamente, come YouTube o WhatsApp, mantenendo la visione dello spazio reale. Completano l'esperienza un design leggero e senza fili, i controller Touch Plus per movimenti realistici e strumenti di parental control per un utilizzo sicuro da parte dei più giovani.