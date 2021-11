Cuffie Huawei FreeBuds: offerta Amazon del Black Friday 2021, 55% di sconto

In occasione del Black Friday 2021, su Amazon troviamo in offerta un paio di cuffie Huawei FreeBuds in colorazione Blush Gold. Lo sconto segnalato è di 166.22€, ovvero del 55%. Il prezzo pieno indicato da Amazon è 299.99€, ma di norma queste cuffie si trovano a un prezzo nettamente inferiore. Negli ultimi mesi si erano assestate intorno ai 179€. L'offerta odierna è la migliore in assoluto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Le Huawei FreeBuds dispongono di un sistema di cancellazione del rumore, un sistema intelligente di percezione multi-scenario, costituito dal sensore IMU1 e dal sistema di microfoni, completa 100 rilevamenti per secondo dello scenario. I quattro microfoni rivolti verso l'esterno distinguono efficacemente le voci dal rumore di fondo basato sulla tecnologia del beamforming.

Vi segnaliamo inoltre che è disponibile il Canale Telegram dedicato alle Offerte di Multiplayer.it. Seguitelo per essere sempre aggiornati sulle ultime offerte selezionate dalla nostra redazione!

Huawei FreeBuds

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.