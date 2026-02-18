0

Custodia OIVO per Nintendo Switch 2 in offerta: compatta e resistente per portare la console ovunque

Se cerchi una custodia da viaggio per Nintendo Switch leggera, pratica e resistente, questo prodotto è perfetto per te e costa davvero poco.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   18/02/2026
Custodia per Nintendo Switch 2

Hai bisogno di una custodia per Nintendo Switch 2 che ti permetta di portare console, cavi, accessori e schede di gioco in modo pratico? Questo prodotto targato OIVO è disponibile su Amazon a 16,99 € con uno sconto del 6%. Se sei interessato, puoi acquistare la custodia tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto da OIVO e spedito da Amazon e potrai restituirlo entro 14 giorni, se vorrai. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Una custodia pratica e resistente

Questa custodia è progettata per Nintendo Switch 2 ed è leggermente sovradimensionata per le altre console. Prima di tutto, è dotata di una morbida fodera in microfibra e di un design con chiusura a strappo, oltre alla doppia cerniera. Si tratta di un prodotto non solo in grado di proteggere efficacemente lo schermo da impatti improvvisi, ma è dotato anche di un'ampia capacità di archiviazione. Potrai infatti riporre cavi, cinturini da polso, cuffie e Joy-Con.

Custodia per Nintendo Switch 2

Inoltre, può contenere fino a 24 schede di gioco, quindi potrai portare ogni singolo accessorio con te. Il design separato, inoltre, impedisce ai pin metallici dell'adattatore di graffiare i controller Joy-Con. Insomma, si tratta di un prodotto leggero, resistente e anche molto pratico che ti consentirà di riporre tutto in uno spazio sicuro.

#Sconti #Migliori offerte Amazon Italia
