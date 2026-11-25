CD Projekt Red conta attualmente 199 sviluppatori al lavoro sul sequel di Cyberpunk 2077. Il progetto, noto al momento con il nome provvisorio di Cyberpunk 2, ha ricevuto risorse sempre maggiori nel corso del 2026, nonostante la maggior parte dell'attenzione dello studio polacco resti concentrata su The Witcher 4.
Secondo quanto emerso dagli ultimi risultati finanziari della compagnia, i lavori su Cyberpunk 2 procedono perfettamente in linea con la tabella di marcia e il team dedicato dovrebbe raggiungere quota 320 sviluppatori entro la fine del 2027. Per fare un confronto, The Witcher 4 impegna attualmente 513 professionisti e, verso la fine del prossimo anno, si avvicinerà presumibilmente alla sua finestra di lancio fissata per il 2028.
L'aggiornamento agli investitori: nessun trasferimento verso The Witcher 4
Tutti questi dettagli provengono dall'ultima relazione sugli utili di CD Projekt Red, che include una sessione di domande e risposte con gli investitori. Proprio in questa sede è stato chiesto un aggiornamento sullo stato dei lavori di Cyberpunk 2, al quale ha risposto Karolina Gnaś, vicepresidente della strategia e delle relazioni con gli investitori presso CDPR: "Stiamo facendo buoni progressi con Cyberpunk 2. Siamo soddisfatti del punto in cui ci troviamo, ma è ancora troppo presto per fornire una data specifica e un piano preciso su quando passeremo alla piena produzione. Prevediamo di avere circa 200 sviluppatori entro la fine di quest'anno, e quanto ho detto in precedenza sul raggiungimento di circa 320 unità entro la fine del prossimo anno resta valido."
Le parole di Gnaś suggeriscono che il progetto stia rispettando le scadenze interne in vista della sua presentazione ufficiale al pubblico, lasciando inoltre intendere che gli sviluppatori assegnati al mondo di Cyberpunk non verranno dirottati per dare manforte alle fasi finali di The Witcher 4 pur restando quest'ultimo la priorità principale dello studio man mano che ci si avvicina al 2028.
Cresce l'organico dello studio e si attende il nuovo DLC di The Witcher 3
Dal documento finanziario emerge inoltre una leggera crescita dell'organico complessivo di CD Projekt Red, che oggi impiega 1.051 sviluppatori rispetto ai 1.045 registrati lo scorso luglio.
Prima di poter mettere le mani sia su The Witcher 4 sia su Cyberpunk 2, i fan avranno comunque modo di tornare nel Continente: nel corso del 2027 è infatti previsto il lancio di una nuova espansione per The Witcher 3 intitolata Songs of the Past, che seguirà la versione remaster del gioco pubblicata all'inizio di quest'anno.