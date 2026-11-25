L'aggiornamento agli investitori: nessun trasferimento verso The Witcher 4

Tutti questi dettagli provengono dall'ultima relazione sugli utili di CD Projekt Red, che include una sessione di domande e risposte con gli investitori. Proprio in questa sede è stato chiesto un aggiornamento sullo stato dei lavori di Cyberpunk 2, al quale ha risposto Karolina Gnaś, vicepresidente della strategia e delle relazioni con gli investitori presso CDPR: "Stiamo facendo buoni progressi con Cyberpunk 2. Siamo soddisfatti del punto in cui ci troviamo, ma è ancora troppo presto per fornire una data specifica e un piano preciso su quando passeremo alla piena produzione. Prevediamo di avere circa 200 sviluppatori entro la fine di quest'anno, e quanto ho detto in precedenza sul raggiungimento di circa 320 unità entro la fine del prossimo anno resta valido."

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Le parole di Gnaś suggeriscono che il progetto stia rispettando le scadenze interne in vista della sua presentazione ufficiale al pubblico, lasciando inoltre intendere che gli sviluppatori assegnati al mondo di Cyberpunk non verranno dirottati per dare manforte alle fasi finali di The Witcher 4 pur restando quest'ultimo la priorità principale dello studio man mano che ci si avvicina al 2028.