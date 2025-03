Daredevil: Rinascita si mostra con i primi minuti dell'episodio 1 in italiano

Com'è possibile vedere in questa intrigante anteprima, tuttavia, non sono gli unici volti noti che ritroveremo all'interno dello show: torneranno anche i villain che Daredevil ha affrontato in passato e che sono decisamente pronti a prendersi una rivincita, nel modo peggiore possibile.

Marvel ha pubblicato un video con i primi minuti dell'episodio 1 da Daredevil: Rinascita in italiano , con l'evidente intento di far crescere la curiosità nei confronti della serie televisiva che segna il ritorno di Charlie Cox nei panni del Diavolo Rosso.

Un ritorno tanto desiderato

Gli attori di Daredevil: Rinascita hanno parlato dei loro personaggi in un recente video, testimoniando anche da parte loro il desiderio di riportare in vita la serie televisiva prodotta originariamente da Netflix, che poi a un certo punto ha deciso di cancellare tutti i suoi show su licenza Marvel.

In realtà l'ingresso ufficiale di Daredevil nel Marvel Cinematic Universe è avvenuto in una divertente sequenza di Spider-Man: No Way Home, quando la famiglia di Peter si rivolge a Matt Murdock per chiedergli una consulenza legale.

Ad ogni modo, la seconda stagione di Daredevil: Rinascita è già in fase di produzione.