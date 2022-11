Dark Souls Remastered: i server PC sono tornati online, conferma FromSoftware

Bandai Namco e FromSoftware hanno annunciato ufficialmente che le funzioni online di Dark Souls Remastered sono state ripristinate su PC. Questo significa che i giocatori possono finalmente tornare a giocare online per fare PvP e per evocare alleati.

Ricordiamo che i giocatori, mesi fa, hanno scoperto tramite Dark Souls 3 che era possibile eseguire un codice maligno sul computer di altri utenti sfruttando le funzioni online. Questo ha spinto FromSoftware a mettere offline tutti i giochi della saga nel febbraio 2022.

Nell'agosto 2022, FromSoftware ha riattivato le funzioni online di Dark Souls 3. Nell'ottobre 2022 ha invece riattivato le funzioni di Dark Souls 2: Scholar of the First Sin. Ora, è finalmente il turno di Dark Souls Remastered. Ricordiamo però che i gioco originale in versione PC, ovvero la versione non remasterd di Dark Souls, non sarà mai corretto e rimarrà per sempre offline.

Supponiamo che il grosso del pubblico si sia da tempo spostato su Dark Souls Remastered, per il quale sono anche in sviluppo parecchie mod interessanti come Nighfall, che si pone come seguito diretto del primo capitolo della saga.

In ogni caso, è spiacevole che il gioco originale non potrà tornare online, visto che anche tali giocatori hanno pagato per tali funzioni.

Dark Souls è una saga amata e ancora adesso il primo capitolo è giocato, ma ovviamente molti attendono novità su Elden Ring. Un DLC è molto richiesto e pare scontato, soprattutto dopo alcune scoperte dei dataminer che affermano che potrebbero arrivare fino a 30 nuovi boss con i DLC.