Daymare 1998 è gratis su GOG per i suoi saldi invernali

Se non vi siete ancora stancati di ricevere giochi gratis per PC, sappiate che GOG sta regalando il survival horror tutto italiano Daymare 1998 in occasione dei suoi saldi invernali. Praticamente se avete preso tutti i regali fatti ai giocatori PC nelle ultime settimane potete giocare per i prossimi mesi senza spendere nulla.

Per riscattare Daymare 1998 basta andare sulla pagina principale di GOG, scorrere la pagina fino a trovare il banner con il gioco, cliccare sul pulsante verde "Add to library" e il gioco è vostro. Non andate sulla pagina del gioco perché da lì non potete riscattarlo (verreste rimandati alla home page).

Per il resto valgono le raccomandazioni di sempre: per avere il gioco gratuito di GOG dovete disporre di un account valido e senza limitazioni. Visto che girate da quelle parti, date uno sguardo anche ai saldi invernali, con migliaia di giochi in offerta.

Se volete avere più informazioni sul gioco, leggete la nostra recensione di Daymare 1998, in cui abbiamo scritto che si tratta di "un survival horror di buona fattura che, pur con qualche limite dovuto al suo livello produttivo (ribadiamo: è un gioco indie realizzato da un team di dieci persone), piacerà sicuramente agli appassionati del genere. Diciamo che ricalca in modo quasi ossessivo i modelli classici, il che non è necessariamente un male visto che ormai escono davvero pochi esponenti del genere considerabili puri. Peccato per i boss non proprio eccezionali e per lo stile generale dei nemici non proprio marcato, perché altrimenti avrebbe meritato di più."