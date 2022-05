Dead Space: il creatore originale afferma che è "strano" non essere parte del remake

Il creatore di Dead Space, Glen Schofield, ha recentemente condiviso i propri sentimenti riguardo a Dead Space Remake, affermando che è "un po' strano" non essere coinvolto nel progetto in sviluppo presso EA.

Parlando con Game Informer, Schofield ha detto di considerare l'annuncio di Dead Space Remake "come un complimento" e di essere contento che al franchise sia stata data "una seconda possibilità", ma di essere comunque "un po' dispiaciuto" di non essere coinvolto nel titolo in arrivo.

"Ho preso [l'annuncio] come un complimento. Lo prendo ancora come un complimento. Ma sono anche un po' dispiaciuto. È una cosa strana, come se non fossi legato al tuo stesso gioco", ha detto Schofield a Game Informer. "È una sensazione strana. [...] Vogliono fare un gioco migliore di quello che hai fatto tu".

Dead Space Remake

Ricordiamo che Schofield è stato il creatore e produttore esecutivo di Dead Space (2008) quando era parte di Visceral Games e ha fornito input creativi su Dead Space 2 prima di lasciare lo studio per co-fondare Sledgehammer Games nel 2009. Schofield non è stato coinvolto in Dead Space 3 del 2013.

Ricordiamo che attualmente Schofield sta lavorando a The Callisto Protocol, horror che dovrebbe riprendere lo stile di Dead Space, pur non essendo legato in alcun modo a tale franchise. Ricordiamo che il gioco è inserito nell'universo di PUBG.