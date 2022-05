Johnny Depp, il cosplay di Edward Mani di Forbice da Alyson Tabbitha è tagliente

Edward Mani di Forbice è stato uno dei primi ruoli di grande rilevanza per Johnny Depp, e Alyson Tabbitha ha voluto nuovamente rendere omaggio all'attore realizzandone uno spettacolare cosplay in movimento.

Come ormai da tradizione per i lavori di Alyson (vedi anche le sue interpretazioni di Leeloo da Il Quinto Elemento e Maleficent), il cosplay si presenta nella forma di un breve video dai tratti molto dinamici, con la trasformazione da modella a personaggio.

Quanto al risultato finale, c'è poco da dire: siamo ormai abituati alla straordinaria qualità dei makeup realizzati da questa ragazza, che riesce letteralmente a disegnarsi addosso volti differenti e dunque a riprodurre le fattezze di uomini o donne indistintamente.

Il suo Edward Mani di Forbice non fa eccezione, ma viene ulteriormente valorizzato dai dettagli di un costume che riprende in maniera molto fedele quello del film, e che è stato anch'esso creato da zero da Alyson.