Il Quinto Elemento, il cosplay di Leeloo da Alyson Tabbitha trasmette allegria

Leeloo, il personaggio de Il Quinto Elemento interpretato da Milla Jovovich, rivive nell'ultimo cosplay realizzato da Alyson Tabbitha, anche stavolta proposto nella forma di un breve video anziché con una semplice foto.

Il film diretto da Luc Besson nell'ormai lontano 1997 vantava un'estetica tutta sua, che si rifletteva anche nei colori sgargianti dei capelli e dei costumi di Leeloo, ma anche nella peculiare scenografia sci-fi realizzata per l'occasione.

Alyson ha dimostrato in più di un'occasione di avere dei chiari riferimenti in ambito cinematografico e non ha perso occasione di interpretarli, vedi i suoi recenti lavori dedicati a Jack Sparrow, Maleficent, Obi-Wan Kenobi e Catwoman.

Nel caso di Leeloo, la modella americana ha optato per la mise più casta e sbarazzina del personaggio, con le vistose "bretelle" arancioni, la maglietta bianca corta, i pantaloni attillatissimi e l'immancabile parrucca arancione.